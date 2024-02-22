Пресс-служба Сальдо опровергла сообщения украинских каналов о его гибели

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо опровергла слухи о его гибели

Пресс-служба Сальдо опровергла сообщения украинских каналов о его гибели

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Губернатор Херсонской области после лживых новостей попросил эту добавить в архив с фейками о якобы его «ликвидации».

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опроверг распространяющиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о якобы смерти главы региона. Как заявил Владимир Василенко, эта информация — фейк.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — сказал Василенко ТАСС.

К слову, в 2022 году Сальдо пытались отравить. В августе того года он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся только через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. Как заявил недавно глава региона, к этому был причастен человек из его близкого окружения.

Как отмечал Сальдо, «за большие деньги он согласился стать иудой». Лечение губернатора заняло полтора месяца.

Сальдо также подчеркивал, что киевский режим таким образом пытается запугать Россию и ее новые регионы, но ничего у них не выйдет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские Telegram-каналы распространили фейк о гибели военкора «Известий».

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