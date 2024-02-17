Украинские Telegram-каналы распространили фейк о гибели военкора «Известий»
Теперь возмутители спокойствия рискуют понести серьезную ответственность за распространение информации, не соответствующей действительности.
Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio
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Украинские Telegram-каналы распространили фейк о несуществующем убийстве корреспондента «Известий». Столь нелепым образом журналисты, не удостоверившись в правдивости информации, решили поддержать своих боевиков после череды уничижительных заявлений президента Украины Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского о выводе войск из Авдеевки.
Теперь возмутители спокойствия, имевшие умысел распространить недостоверные сведения, рискуют понести серьезную ответственность.
На протяжении всего времени проведения СВО на территории Украины военкоры «Известий» сохраняют здоровье, бодрость духа и продолжают исправно выполнять свою работу, правдиво освещая ход украинского конфликта на передовой. В свою очередь, редакция выражает своим сотрудникам активное содействие для проведения всех необходимых мероприятий и стоит на страже безопасности подчиненных.
Чуть ранее с утратой военкора действительно столкнулись сотрудники РИА Новости. «Известия» были одними из первых, кто выразил свои соболезнования в связи с утратой Ростислава Журавлева. За три дня до трагической кончины профессионал своего дела отметил 34-летие.
Ранее 5-tv.ru писал, для чего на самом деле Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки.
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