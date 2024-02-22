Нелегальная шахта обрушилась в Венесуэле: под завалами оказались 130 человек

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В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 30 человек и 100 пострадали

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Трагедия произошла в разгар рабочего дня, когда в карьере было порядка 200 человек.

Как минимум 30 человек погибли и еще 100 находятся под завалами в результате обрушения и нелегальной шахты в Венесуэле. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трагедия произошла в разгар рабочего дня, когда в карьере было порядка 200 человек. Судя по кадрам, шахтеры сразу заметили, что почва начала обваливаться — и в панике попытались выбраться. Но удалось не всем.

В поисково-спасательной операции задействованы несколько вертолетов и десятки спасателей. На месте происшествия развернуты шатры по оказанию медицинской помощи, работают бригады судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что горняков шахты «Таштагольская» эвакуировали из-за горного удара в Кузбассе. На смене было 163 человека, все они выбрались на поверхность, никто, к счастью, не пострадал.

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