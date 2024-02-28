«Тем, кто хочет задуматься»: Пересильд рекомендовала молодежи два фильма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Пересильд рекомендовала молодежи посмотреть сериалы «Актрисы» и «Слово пацана»

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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В одной из названных актрисой картин снялась ее 14-летняя дочь Анна.

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд в общении с журналистами на презентации нового сезона на платформе Wink назвала два фильма, которые она рекомендовала бы молодежи для просмотра.

«Те, кто собирается в театральный поступать, посмотрите «Актрисы», а те, кто вообще хочет задуматься, посмотрите «Слово пацана», — заявила Пересильд.

К слову, в последней картине снялась дочь знаменитости — 14-летняя Анна Пересильд, сыгравшая в сериале роль подруги одного из главных героев. Сама начинающая актриса назвала последние просмотренные ею фильмы, из чего следует, что она прислушивается к советам звездной мамы.

«Честно говоря, я редко смотрю сериалы, потому что иногда на них не хватает времени, к сожалению. Но стараюсь посмотреть. Недавно я посмотрела сериал «Звоните Ди Каприо», несмотря на то, что он достаточно давно вышел, и «Актрисы», — поделилась Пересильд-младшая.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, одна из звезд сериала «Слово пацана» Елизавета Базыкина призналась, что не стала более узнаваемой после успешной премьеры.

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«Тем, кто хочет задуматься»: Пересильд рекомендовала молодежи два фильма

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