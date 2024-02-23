Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 февраля по 3 марта

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 26 февраля по 3 марта.

Энергия четырех планет сосредоточена в водной стихии Рыб. Солнце, Меркурий, Сатурн и хозяин знака — Нептун проливают целительный бальзам в коллективное бессознательное, помогая лавировать в подводных течениях жизни и приспосабливаться к имеющимся обстоятельствам.

Пробуждается интуиция и глубинная мудрость. Становится проще понять друг друга, помочь и поддержать нуждающихся. Нам теперь особенно ценны такие качества, как преданность, доброта и милосердие. Сатурн усиливает чувство ответственности и долга, от которых трудно ускользнуть, даже Рыбам.

Верным решением станет проведение в жизнь программы на обретение крепкого внутреннего духовного стержня. Меркурий не силен в этом знаке и изливает потоки противоречивой и ненадежной информации, усиливает рассеянность и нервозность. Сейчас особенно легко попасть под чужое влияние, стать жертвой мошенников. Следует соблюдать внимательность при вождении транспорта и работе с документами.

Однако, плюсы тоже есть. Благодаря богатому воображению и активной внутренней жизни, появляются все возможности для творчества, иррационального постижения мира. Попробуйте себя в качестве поэта или художника, найдите в себе способности фотографа или режиссера, а может встать на путь постижения психологии?

Венера с Марсом сошлись в аспекте страсти в импульсивном Водолее. Вспышки агрессивности и гневливости могут легко перейти в чувства и экспрессию в межличностных отношениях. Лучше, все же, выплеснуть чрезмерные эмоции в творчестве, спорте, бизнесе, хобби, интеллектуальных

занятиях. Тем более само космическое пространство предоставляет для этого все возможности.

27 февраля Луна в Весах сопутствует командной работе, партнерству, заключению сделок, решению юридических и спорных вопросов, проведению корпоративных и культурных мероприятий, а также усиливает интерес к противоположному полу.

26 и 28 февраля больше подходят для уединения и снижения активности любого рода. Запланированным на эти дни делам, вряд ли удастся претвориться в жизнь.

29 число — это день, обладающий особый энергетикой. Эмоциональные всплески, немотивированная агрессия и ревность могут усложнить жизнь не только вам, но и окружающим. Прибегните к помощи магии свечей, контрастным водным процедурам или мощным энергетическим восточным практикам.

Начало весны и уикэнда Луна встречает в Скорпионе. А значит, усиливаются порывы страсти и жажда наслаждений. Можно включить этот пункт в планы на выходные.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам доход приносят дела, совершаемые в состоянии вдохновения, благотворительные и творческие проекты. Пик популярности у представителей искусства, кино, музыки, писателей, художников, фармацевтов и владельцев гостиничного бизнеса.

Отличное время для раскрытия своего таланта как психолога, визажиста, фотографа, видеоблогера.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, на вас выраженное влияние оказывает общественная деятельность, командная работа, укрепление связей с друзьями. Наполнение силой и обновление личности происходит в состоянии свободного и нестандартного самовыражения.

Можно кардинально поменять имидж, прическу или гардероб. Время задавать вектор своего пути и строить планы на будущее.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, это благоприятный период для оздоровления и лечения опорно-двигательного аппарата, суставов, кожных заболеваний. Занятия психологией, медитативными и духовными практиками помогут действовать методично и упорно на пути к реализации своего предназначения.

Можно преуспеть на стезе педагогики, шоу-бизнеса, киноиндустрии, медицины.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, ваши идеи и проекты имеют все шансы на успех при продвижении в сети интернета, при кооперации с друзьями и единомышленниками, а также можно оказаться в поле видимости спонсоров и меценатов.

Перспективно международное партнерство или обмен опытом с коллегами из других регионов. Обновление взглядов и убеждений способствует позитивным переменам и возможности преуспеть.

Лев — гороскоп на неделю

Львы способны решать трудные задачи, действовать смело и решительно, показывая пример окружающим. Если вы будете руководствоваться четким планом, то непременно достигнете желаемых вершин.

Хорошее время для оформления официальных документов, касающихся кредитов, наследства, страховок. Прибыль и выгодные предложения по расширению сферы влияния ждут представителей бизнеса.

На крыльях счастья: каким знакам зодиака особенно повезет в год зеленого деревянного Дракона

Дева — гороскоп на неделю

Девы, благодаря супругам или деловым партнерам вы можете ярко проявиться в социальной жизни, на светских и культурных мероприятиях, укрепить свой авторитет и обзавестись перспективными связями.

Можно в хорошей компании отправиться в путешествие или поездку в другой город, что не только расширит ваш кругозор, но и поможет заручиться поддержкой статусных персон.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов продуктивный период для дел, относящихся к банковской структуре, установке систем безопасности, страхования имущества и здоровья, поиску проблемных мест в рабочем процессе или коллективе. Звезды наделяют вас способностью быстро схватывать суть вещей и ориентироваться в обстановке

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, удача и радость приходят в сферу отношений с любимыми людьми, компаньонами и соратниками. Легко налаживаются как личные, так и профессиональные контакты, заключаются договоры, соглашения и сделки.

Яркие эмоции гарантированы в процессе посещения культурных и обучающих мероприятий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам домашние дела или работа на дому приносит удовлетворение и ощущение, что вы полезны обществу и своим близким. Улучшается физическое и психическое состояние. Легче решаются вопросы изменения места жительства, ремонта, аренды недвижимости, организации офисов и производственных помещений.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам можно запланировать короткий развлекательный или экскурсионный тур с детьми или возлюбленными. Благоприятно оформлять билеты и документы, касающиеся рекламы, транспорта, проведения лекций, презентаций и культурных мероприятий.

Хорошая обучаемость и усвоение информации поможет овладеть профессиональными навыками копирайтера, журналиста, консультанта или тамады.

Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям открывается возможность совершить выгодные покупки предметов домашнего обихода, мебели, порадовать подарками членов семьи.

Можно монетизировать навыки декоратора, флориста или кулинара. Состояние удовлетворенности и душевной мягкости радует ваших близких и способствует материальному благополучию в доме.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, не стесняйтесь демонстрировать свои таланты и способности окружающим людям. Активное обучение, коммуникации, эффективное использование информации, способствуют личностному развитию и повышению уровня профессиональной компетенции.

Хорошие отношения с родственниками, соседями, одноклассниками и коллегами помогут пребывать в приподнятом настроении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие четыре знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2024 году.