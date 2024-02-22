Путин провел встречу с Миннихановым и Шаймиевым. Главное
Путин открыл центр научных исследований «Сибур» в Татарстане
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL; 5-tv.ru
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О чем говорили президент и власти Татарстана?
В Казани президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент поблагодарил его за организацию «Игр Будущего», заявив, что церемония открытия прошла на высочайшем уровне.
Разговор шел и о социально-экономическом развитии и потенциале региона.
Кроме того, Путин по видеосвязи открыл центр научных исследований и масштабирования технологий «Сибур». Там, к примеру, будут разрабатывать новые катализаторы и материалы. Это позволит укрепить технологический суверенитет страны. В видеоконференции также участвовали Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
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