Путин провел встречу с Миннихановым и Шаймиевым. Главное

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Путин открыл центр научных исследований «Сибур» в Татарстане

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL; 5-tv.ru

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О чем говорили президент и власти Татарстана?

В Казани президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент поблагодарил его за организацию «Игр Будущего», заявив, что церемония открытия прошла на высочайшем уровне.

Разговор шел и о социально-экономическом развитии и потенциале региона.

Кроме того, Путин по видеосвязи открыл центр научных исследований и масштабирования технологий «Сибур». Там, к примеру, будут разрабатывать новые катализаторы и материалы. Это позволит укрепить технологический суверенитет страны. В видеоконференции также участвовали Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

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