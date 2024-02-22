Путин провел встречу с Миннихановым и Шаймиевым. Главное

О чем говорили президент и власти Татарстана?

В Казани президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент поблагодарил его за организацию «Игр Будущего», заявив, что церемония открытия прошла на высочайшем уровне.

Разговор шел и о социально-экономическом развитии и потенциале региона.

Кроме того, Путин по видеосвязи открыл центр научных исследований и масштабирования технологий «Сибур». Там, к примеру, будут разрабатывать новые катализаторы и материалы. Это позволит укрепить технологический суверенитет страны. В видеоконференции также участвовали Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.