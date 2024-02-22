Путин совершит полет на ракетоносце Ту-160М

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Подробности привел его пресс-секретарь.

Путин совершит полет на ракетоносце Ту-160М

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Казань принял решение совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

В четверг, 22 февраля, Путин прибыл на взлетно-посадочную полосу (ВПП) Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М, на борт которого президент уже заходил накануне.

Отмечается, что это первый полет Путина на данном ракетоносце. По словам Пескова, маршрут засекречен — военная тайна. А вот по времени ожидается, что полет продлится около 40 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин присвоил модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Президент посетил авиационный завод Горбунова, где ему показали новые ракетоносцы, среди которых — Ту-160М.

Глава государства поднялся на борт самолета. Там он пробыл около десяти минут и когда узнал, что у ракетоносца нет имени, предложил назвать его Шаймиевым.

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