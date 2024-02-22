На пост президента Венгрии выдвинули председателя Конституционного суда Шуйока

До этого Каталин Новак подала в отставку на фоне скандала о помиловании фигуранта дела о педофилии.

Правящие партии Венгрии выдвинули председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока кандидатом на пост президента страны вместо уходящей в отставку Каталин Новак. Соответствующее заявление сделал лидер парламентской фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш.

«Правящие партии предлагают избрать председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом республики. Мы считаем, что его кандидатура является наиболее подходящей для этой должности», — сказал он на пресс-конференции.

Сегодня, 22 февраля, прошло совещание фракций ФИДЕС и ее младших партнеров — христианских демократов — в преддверии весенней сессии парламента Венгрии, которая откроется 26 февраля. Предполагается, что новый президент будет избран на первом заседании депутатов после зимних каникул.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку. В последний раз она обратилась к народу в качестве главы страны 10 февраля.

Данное решение Новак приняла на фоне скандала из-за того, что она помиловала осужденного, который является фигурантом дела о педофилии. Она извинилась перед всеми, кого разочаровала, находясь на своем посту.