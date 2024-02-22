Лавров: попытка Запада «украинизировать» повестку G20 провалилась

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Министр иностранных дел РФ отметил, что далеко не всем интересно то, что продвигают некоторые страны.

Лавров: попытка Запада «украинизировать» повестку G20 провалилась

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Попытки стран Запада сделать Украину главной темой обсуждений на саммите G20 провалились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший в Рио-де-Жанейро.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что представители некоторых западных стран во время заседаний всячески старались увести дискуссии в сторону Украины и поддержки киевского режима. Не обошлось и без очередных голословных обвинений в адрес РФ.

«Попытки <…> всячески украинизировать повестку дня, эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга, не поддерживаются, и это доказала дискуссия, которые состояла здесь», — отметил Лавров.

В «Большую двадцатку» входят 19 стран из разных регионов мира и с разным уровнем экономического развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 22 февраля, глава Сергей Лавров принял участие в первом дне заседания глав МИД стран G20. Без украинского вопроса, к слову, в прошедших обсуждениях также не обошлось. Какое заявление в рамках мероприятия сделал глава российского МИД?

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