Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»

Победителями детского чемпионата «Мастерята» стали 179 команд, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обладателями серебряных наград стали 192 команды, а бронзовых — 209.

В чемпионате участвовали ученики 1–8-х классов — им помогали наставники, родители или близкие родственники. Ребята показывали свои умения в 45 разных направлениях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию.

В финал прошли почти восемь тысяч учащихся из 478 столичных школ — это на тысячу больше, чем в прошлом году.

«Успехи команд оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, которые при подготовке к чемпионату провели для школьников больше 1,5 тысячи часов мастер-классов», — рассказал Собянин.

Мэр поздравил медалистов и пожелал им новых побед.