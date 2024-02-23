Как две капли воды: Ирина Пегова впервые показала 18-летнюю дочь

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 66 0

Ирина Пегова поделилась кадрами с дочерью Татьяной

Как две капли воды: Ирина Пегова впервые показала 18-летнюю дочь

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Подписчики актрисы оценили фотографии с юной красавицей.

Актриса Ирина Пегова, бывшая супруга звезды фильма «Брат-2» Дмитрия Орлова, опубликовала в личном блоге редкие кадры со своей дочерью Татьяной. Девушку поклонники артистки видят очень редко, поэтому аудитория была рада неожиданным снимкам.

Татьяне уже исполнилось 18 лет, однако в свет вместе с матерю она выходит нечасто. Накануне они посетили Зимний театр в городе Сочи.

Ирина Пегова похвасталась кадрами со взрослой дочерью Ирина Пегова похвасталась кадрами со взрослой дочерью. Фото: Instagram* / pegovairina

Общественность порадовалась за красивых маму с дочкой. В качестве образов они предпочли похожие платья черного цвета с объемными рукавами и белыми воротничками. Свой наряд Ирина Пегова дополнила ремешком. Платье девушки значительно короче, но в то же время лаконичнее.

Татьяна — единственный ребенок Ирины и Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и развелись в 2011 году. После расставания у бывших возлюбленных сохранились дружеские отношения — дочь проводит с отцом столько времени, сколько захочет.

Актриса признавалась, что перестала себя чувствовать «беспомощным заложником» после того, как разошлась с Дмитрием, который долгое время страдал от алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова поразила поклонников необычным образом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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