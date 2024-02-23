Тяжелые болезни и зависть к сестре: что скрывает Белла Хадид

В биографии известной модели есть и черные пятна, которые она либо тщательно отрицает, либо уходит от ответа.

Белла Хадид — личность неоднозначная, и об этом знает весь мир. С одной стороны, она не сходит с обложек самых читаемых и популярных глянцевых журналов, а также является одной из самых высокооплачиваемых моделей на планете.

Она постоянно участвует в различных модных показах, не стесняясь показывать свое тело всему миру, дружит со звездами и поражает своей красотой. А с другой стороны, она мусульманка, чем очень гордится, но это не мешает ей ходить по подиуму на откровенных показах Victoria's Secret.

Дважды подряд Белла Хадид становилась моделью года, самые именитые дизайнеры подстраиваются под ее график, а количество подписчиков в соцсетях доходит до запредельных цифр. Однако в биографии звезды есть и черные пятна, которые она старается утаить, но безуспешно.

Что же скрывает всемирно известная Белла Хадид?

Проблемы в семье

Изабелла Хайрия «Белла» Хадид появилась на свет 9 октября 1996 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Отцом будущей топ-модели был магнатом в сфере недвижимости, Мохамед Хадид, а матерью — знаменитая в прошлом модель, Иоланда Хадид.

Отец родом из Палестины, а мать — голландка. У пары, кроме Беллы, еще двое детей: старшая сестра Джиджи и младший брат Анвар. Родители супермодели давно в разводе.

Белла с братом и сестрой выросли на роскошном ранчо в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Когда девочка была маленькой, она увлеклась конным спортом. Ее мечтой было участие в Олимпийских играх.

Все перечеркнула хроническая болезнь Лайма, которая передалась ей по наследству от матери. Эта хворь лишила девочку ее мечты и до сих является самой болезненной для нее темой.

Иоланда не особо любила среднюю дочь. Ее любимицей всегда была Джиджи. Белла всегда это ощущала и очень страдала от этого. Сейчас у нее довольно холодные отношения с матерью.

В прошлом супермодель всегда считала себя черной овцой в семье. Когда она выросла, то даже покрасилась в брюнетку, чтобы в корне отличаться от Джиджи, с которой они очень похожи.

Иоланда говорит, что не планировала для своих детей модельного будущего. Тем не менее, она же признавалась, что с детства любила их снимать. Старалась, чтобы их одежда была самой красивой, а фотографии максимально художественными.

Мать Беллы также заявила, что если и видела в ком-то модель, то это была Джиджи. Женщина говорит, что с раннего возраста замечала то, что камера очень любит ее старшую дочь. О Белле Иоланда сказала только, что та «была обычным ребенком».

Первые успехи

Хадид с ранних лет старалась быть независимой и подрабатывала, чтобы иметь свои собственные деньги. В 16 лет она стала моделью. Осенью 2014 года Белла переехала в Нью-Йорк и начала изучать фотографию в Школе дизайна Парсонса, незадолго до этого подписав контракт с IMG.

С тех пор она бросила школу из-за успеха своей модельной карьеры, но выразила заинтересованность в том, чтобы вернуться туда и заняться в будущем фэшн-фотографией.

Белла сделала себе имя, она стала одной из самых богатых и влиятельных моделей в мире. Именитые дизайнеры наперебой приглашают ее на показы, она частый гость на различных красных дорожках. Различные издания называют ее самой красивой женщиной мира.

Тем не менее, Хадид вся эта слава не очень радует. Она ее пугает. По собственному признанию модели, несмотря на то, что она выглядит на интервью уверенно и раскованно, они ее раздражают и пугают. Белла отчаянно борется с паническими атаками и это не считая каждодневной борьбы с тяжелейшими симптомами болезни Лайма.

Болезни, истерики и пластические операции

Хадид вынуждена была проходить лечение у терапевта из-за своего ужасного психологического состояния. Врач требовал, чтобы она описывала ему свое самочувствие в сообщениях.

Супермодель иногда настолько была подавлена, что не могла даже писать. Она отправляла вместо этого фотографии. Эти снимки можно найти в сети.

Белла говорила, что каждый день ее жизни — это мучение. Она просыпается в истерике и засыпает также.

Кроме всего прочего модель была весьма недовольна своей внешностью. Как говорят многочисленные специалисты в области пластической хирургии, Хадид сделала целую серию операций на лице.

Раньше такие процедуры были прерогативой стареющих актрис, но сегодня все больше молоденьких девушек проводят их, желая выглядеть еще моложе и краше. Сама Белла Хадид категорически отрицает всякое хирургическое вмешательство.

Печально, когда столь красивая девушка до сих пор страдает из-за буллинга в детстве. Белла Хадид не просто богатенькая наследница, она добилась очень многого в этой жизни сама. Несмотря на все это, очень заметно, как мучится ее душа: заветной мечте никогда не суждено сбыться и приходится постоянно всем доказывать, что ты не хуже старшей сестры.

Болезненное отношение Беллы к этому вопросу очень заметно по ее интервью. Она всегда говорит о себе, как бы рассматривая свою личность сквозь призму личности Джиджи. В речи Беллы самыми частыми фразами являются «у моей сестры», «как моя сестра» и тому подобное.

Интересно, что у Джиджи с матерью тоже не все гладко. Дело в том, что Иоланда настоящий тиран. Сами девушки на мать не жалуются. Только по реалити-шоу и многочисленным интервью вырисовался образ домашнего деспота.

Бывшая модель контролирует дочерей во всем. Она следит не только за их личной жизнью и карьерой, но и за содержимым их тарелок.

Такого отношения не выдержал по слухам бывший муж Джиджи и парень Беллы. Сестрам нужно хорошо постараться, чтобы стать счастливыми и действительно независимыми.

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