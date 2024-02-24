«Не становится легче»: актриса Мария Миронова не может смириться со смертью матери

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 53 0

Актриса Мария Миронова не может смириться со смертью матери

«Не становится легче»: актриса Мария Миронова не может смириться со смертью матери

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Потеря близкого человека стала настоящим ударом для артистки. Даже спустя три года после утраты.

Актриса Мария Миронова опубликовала пост в социальных сетях, посвященной ее матери Екатерине Градовой, умершей в 2021 году от инсульта.

«Мамочка! Три года как тебя нет с нами. А что-то ничего не становится легче. Совсем. Время не лечит. Кто-то, кто придумал, что оно лечит — обманул. А все поверили. Наверное, для того, чтобы иметь надежду на утешение. Как же она нам нужна — эта надежда!» — написала Мария.

Издание KP.RU поделился фактами из истории жизни актрисы. Екатерина Градова успела сняться в 12 работах в кино. В молодости она познакомилась в Театре Сатиры с Андреем Мироновым. Между ними вспыхнули чувства. Влюбленные поженились в 1971 году. Спустя два года у пары родилась Мария.

При этом сама Екатерина неоднократно говорила, как тяжело ей дался брак с Мироновым из-за его головокружительной популярности, а также большого количества поклонниц и любовниц. Их брак продлился пять лет.

В конце 80-х годов Екатерина ушла из профессии из-за болезни. Позже актриса обратилась к вере, которая, по ее словам, помогла ей выжить в то непростое время. Вскоре она встретила своего последнего мужа, физика Игоря Тимофеева, с которым счастливо прожила свои последние годы во Владимирской области.

Ранее 5-tv.ru писал о болезни Андрея Миронова.

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