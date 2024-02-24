Умер французский актер из фильма «Трудные дети» Жак Бернард

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Артист снимался в самых разнообразных жанрах, в том числе и эротических комедиях.

Умер французский актер из фильма «Трудные дети» Жак Бернард

Фото: Кадр из к/ф «Нормандия — Неман», реж. Жан Древиль, 1960 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На 95-м году жизни скончался французский комик, актер, певец и сценарист Жак Бернард, сообщает телеканал Télé Loisirs.

«Жак Бернар, актер, известный своей ролью Жерара в „Ужасных детях“, а также тем, что он был французским голосом Джеки Чана, умер в это воскресенье (18 февраля. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется.

Бернард родился в Париже в 1929 году. Он пошел по стопам матери. Однако сниматься в кино начал лишь в 29 лет. Известен по фильмам «Трудные дети, «Кэролайн Шери», «Тайна египетской мумии», «Расследования комиссара Мегрэ». Славу ему принесли также фильмы ужасов и эротические комедии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти. Артист внезапно скончался на 82-м году жизни после операции.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:46
В конгрессе выступили за выход США из ООН
5:30
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева стала мамой во второй раз
5:00
«Торг за гарантии»: что стоит за словами Зеленского о новом контрнаступлении
4:42
Пекин обвинил Вашингтон в запугивании китайских компаний
4:27
Умер французский актер из фильма «Трудные дети» Жак Бернард
4:12
Губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на металлургическом комбинате

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок