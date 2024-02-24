Стало известно, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда России

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года.

Обязанности председателя Верховного суда России после смерти Вячеслава Лебедева будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Руководить Верховным судом Серков будет вплоть до назначения нового главы ведомства. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Петр Серков — Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, член Президиума Верховного Суда России. Родился 7 июля 1955 года в селе Полдамасово Ульяновского района Ульяновской области. Должность первого заместителя занимает с 2019-го.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. Пост председателя Верховного суда России он занимал с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ.