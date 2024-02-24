Интимные секреты Байдена: президент США раскрыл тайну крепкого брака

Лидер Штатов любит раздавать советы в сексе своим подчиненным.

Президент США Джо Байден раскрыл тайну долгого брака. Все дело в хорошем сексе. Об этом секрете рассказала писательница Кэти Роджерс в своей книге «Американская женщина: Изменения современной первой леди, от Хилари Клинтон до Джилл Байден». На это обратило внимание издание Daily Mail.

Оказалось, что этот совет президент раздает своим подчиненным, а его супруге не нравится, что лидер страны выносит их личную жизнь наружу.

«В частной беседе президент раскрыл несколько очень рискованных секретов о том, почему их связь настолько сильна. Он приводит в ярость жену Джилл, шутя, что ключом к их 47-летнему браку является хороший секс», — сообщили в материале издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден «дотянет» до выборов.