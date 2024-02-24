Трамп выразил сомнение в том, что Байден «дотянет» до выборов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

В США будут выбирать нового главу государства в ноябре 2024 года.

Трамп выразил сомнение в том, что Байден «дотянет» до выборов

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнения в том, что действующий глава государства Джо Байден «дотянет» до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре 2024-го.

В ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине Трамп вновь решил «пройтись» по Байдену. Назвал своего 81-летнего оппонента худшим президентом в истории США. Также он призвал публику вспомнить высказывания действующего американского лидера перед началом конфликта на Украине. И отметил, что Байден «говорит полную противоположность того, что должен был говорить».

Кроме того, Трамп указал, что предстоящий ноябрь будет непростым для Байдена, имея в виду президентские выборы.

«Я не знаю, дотянет ли он до старта», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал The National Desk.

Прежде стал известен распорядок дня Байдена. Оказалось, что по утрам его будит кот. После пробуждения американский лидер занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом. Также в его расписание включены звонки родственникам.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что «Байден заснул за рулем» власти.

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Выборы президента США 2024
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