Лицо звезды Голливуда Эми Шумер жутко опухло из-за редкой болезни

Знаменитость заподозрили в увлечении косметологией или даже пластической хирургией, но причина изменений во внешности, как оказалось, крылась в проблемах со здоровьем.

Американская актриса и комик Эми Шумер, известная по фильмам «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову», рассказала о болезни, из-за которой изменилась ее внешность.

По мнению поклонников, ее лицо стало выглядеть слишком одутловатым. Зазвучали мнения о возможной пластической операции, не очень удачной, или увлечении косметологическими инъекциями.

Как оказалось, причина кроется в проблемах со здоровьем. В какой-то момент, читая очередную порцию негативных комментариев, Шумер и сама забеспокоилась об отечности и решила обратиться к врачу.

После обследования актриса услышала неутешительный диагноз. Медики диагностировали синдром Кушинга (гиперкортицизма) — редкое патологическое состояние, возникающее из-за выделения в организме чрезмерного количества кортизола, так называемого гормона стресса.

На первых порах недуг проявляется ожирением, отложением жировой клетчатки в области лица, шеи, груди, живота. Лицо становится круглее, на щеках появляется румянец.

«В перерывах между съемками я по четыре часа проводила в аппаратах МРТ, мне перекрывали вены из-за количества взятой крови. Я думала, что могу не заметить, как вырастет мой сын… Узнать, что у меня такой тип Кушинга, который пройдет сам собой, и я буду здорова, стало самой радостной новостью, что я могла себе только вообразить», — рассказала Шумер в телешоу Джессики Йеллин.

Артистка решила публично обсудить свою болезнь ради женщин, страдающих из-за лишнего веса и отеков. Над ними нередко смеются, требуют сесть на диету или пойти в спортзал и «привести себя в порядок», а дело вовсе не в запущенности.

Людей с синдромом Кушинга, в том числе, заставляют стыдиться самих себя. Шумер хочет, чтобы женщины любили себя и «были непреклонны в борьбе за собственное здоровье в системе, которая обычно им не верит».

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