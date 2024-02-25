«Влюбилась в осла»: Ирина Горбачева назвала себя женщиной-кошкой и ушла в «депрессию»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 103 0

Ирина Горбачева поделилась забавным видео в амплуа кошки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / irina_gorbacheva; 5-tv.ru

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Фанаты гадают: что же на самом деле происходит с внутренними миром знаменитой артистки?

Российская актриса Ирина Горбачева опубликовала забавное видео, на котором снова стала женщиной-кошкой. К роли пушистой проказницы артистка вернулась вновь после выхода в свет фильма «Бременские музыканты».

«Не переходим на личности, просто я — кошка… Женщина-кошка», — подписала пост селебрити.

В киноадаптации Алексея Нужного знаменитость сыграла пластичную хищницу. Возможно, звезда соскучилась по любимому амплуа — с подписчиками она поделилась кадрами, на которых изображена в виртуальной маске, изменяющей лицо. Грустно вздыхая, Горбачева слушает трогательную песню.

«Когда опять влюбилась… В Осла», — сделала она шутливую отсылку к вышедшему в кино фильму.

Ироничная причина печали Ирины стала понятна и знакома многим женщинам. Однако поклонники артистки запереживали — вдруг в личной жизни актрисы вновь все неладно?

Примерно полгода назад артистка призналась, что разошлась со вторым мужем, танцором и музыкантом Антоном Савлеповым. Настоящую причину развода Горбачева не назвала, однако фанаты предположили, что музыкант мог изменить звезде. Первый супруг, Григорий Калинин, тоже предавал избранницу. Ирина же слишком часто прощала непутевого мужа.

Сейчас актриса сосредоточена на самой себе. Она отдыхает на Бали, где проходит духовные практики.

Во время отпуска Горбачева неожиданно сменила образ — побрилась налысо. Смелая прическа и подтолкнула поклонников к той мысли, что у артистки могла приключиться новая печальная история любви.

«При правильном управлении и отношении даже Осел вполне сносная животина в доме», — пошутил подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ирина Горбачева побрилась налысо во время путешествия на Бали.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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