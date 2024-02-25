Собянин рассказал, что помогло в разы повысить популярность столичных парков

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Концепция паркового пространства ориентирована на близость к дому.

Собянин рассказал, что помогло в разы повысить популярность столичных парков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние 10 лет в московские парки стало ходить в четыре раза больше людей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы полностью поменяли концепцию паркового пространства: сделали акцент на шаговой доступности от дома. Поэтому обновляем не только центральные парки, но и создаем новые — в районах», — написал Мэр Москвы.

Там можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам. В каждом парке есть бесплатные кружки и секции, где можно заниматься бальными танцами, зумбой, волейболом, рисованием, изучением иностранных языков, также проводятся творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое.

Самый популярный летний проект — «Йога в парках». В прошлом сезоне он охватил 28 городских территорий.

В рамках еще одного проекта, «Лето в парке», в 2023 году работало пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом.

Этой зимой оборудовано 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и 19 — с натуральным льдом.

Кроме того, в парках проходят районные мероприятия и крупные фестивали. В их числе детский фестиваль искусств «Небо», а также «День молодежи. Конструктор будущего», «Ледовая Москва», Московский джазовый фестиваль.

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