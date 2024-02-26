ТОП-7 самых популярных психических расстройств: проверьте, есть ли их симптомы у вас

По данным ВОЗ, каждый восьмой человек страдает от проблем с психикой. Однако не все ментальные расстройства одинаково известны. Какие основные проблемы угрожают психике помимо депрессии?

Психическое здоровье — это вопрос, который в современном обществе должен обсуждаться открыто и серьезно. По статистике ВОЗ, с тем или иным психическим расстройством на протяжении своей жизни сталкивается каждый четвертый, а официально находят и признают проблему у каждого восьмого человека на планете.

В публичном поле особое внимание, как правило, уделяется депрессии, ее симптомам, проявлениям и способам борьбы с этим состоянием. Симптомы же менее «медийных» расстройств, а тем более их лечение, знакомы широкой аудитории не так хорошо. Что стоит знать о самых распространенных диагнозах, касающихся психики, в какой момент стоит бить тревогу и на что стоит обращать внимание?

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

Только в Штатах этот диагноз психотерапевты ставят каждому 11 человеку. Однако, точной статистики распространения ПТСР по всему миру нет: во многом, степень проявления проблемы зависит от внешних факторов, включая уровень стресса. Как указывают эксперты ВОЗ, больше всего людей с этим расстройством проявляются там, где идут вооруженные конфликты.

Спусковым крючком для возникновения проблем становятся внезапные потрясения, события, выходящие за грань его повседневного опыта, например теракт, изнасилование, смерть близкого. В такие моменты неподготовленная психика не находит ресурса справиться с произошедшим, запуская защитный механизм в виде ПТСР.

Воспоминания о травматичном опыте преследуют человека — он заново переживает то, что случилось, в виде кошмаров, навязчивых воспоминаний или даже флешбэков, которые неотличимы от реальности. В критическом состоянии человека постоянно преследует ощущение угрозы, опасности, постоянного присутствия внешнего раздражителя. Тело человека постоянно находится в стресс-реакции «бей или беги».

В качестве главного метода лечения профильные специалисты советуют прибегать к психотерапии, пишет портал Matzpen.

Биполярное аффективное расстройство (БАР)

Человек с биполярным аффективным расстройством регулярно сталкивается с перепадами в состоянии. Депрессия сменяется манией, затем гипоманией, а затем стихает. С течением времени промежутки, связанные с депрессией, становятся длиннее, а подъемы — короче. В этом кроется главная опасность такого состояния.

Важно, чтобы в момент сильного эмоционального подъема рядом с человеком были люди, способные его отрезвить и спустить на землю. В иных случаях пациент рискует вложить все деньги в заведомо провальный бизнес-проект, набрать кредитов и нажить себе нешуточное количество проблем.

При депрессии желание жить, двигаться, проявлять активность резко пропадает: человек становится вялым, постоянно испытывает чувство усталости.

Вылечить биполярное расстройство невозможно, можно только увеличить периоды нормального состояния и уменьшить длительность и выраженность маний, гипоманий, смешанных состояний и депрессии. Для этого человеку выписывают лекарства, стабилизирующие настроение.

Расстройство пищевого поведения (РПП)

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РПП статистически чаще встречаются у женщин, нежели у мужчин, из-за уязвимостей психики. Психотерапевты подразделяют РПП на нервную булимию и нервную анорексию. Нервная булимия характеризуется бесконтрольным перееданием, к которому очень быстро добавляется чувство вины. Уже после того, как человек в очередной раз позволил себе ту или иную слабость, он пытается компенсировать съеденное, что неизбежно приводит к проблемам с ЖКТ.

Как и при булимии, при нервной анорексии человек неадекватно озабочен своим весом, голодает и может прибегать к очистительному поведению. Главное отличие — при анорексии индекс массы тела ниже нормы.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Человек с пограничным расстройством личности отличается патологической импульсивностью. Его эмоции очень часто несоразмерны ситуации, а слабая пособность контролировать чувства нередко приводит к провалу. Такие люди нередко отличаются резкими переменами в настроении, но в отличие от БАР, в случае с ПРЛ реакция возникает как ответ на конкретную ситуацию в реальности.

Другие важные симптомы пограничного расстройства — нестабильная самооценка и сложные отношения с другими, огромный страх одиночества, из-за которых человек готов идти на крайние меры, чтобы удержать рядом друга или партнера. Также часто встречается специфическое чувство внутренней пустоты — как будто на месте его личности, его «я», ничего нет.

Паническое расстройство

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Панические атаки — это приступы такого интенсивного страха, что человек думает, что умирает, с яркими физическими симптомами: учащенным сердцебиением, болью в груди, потливостью, одышкой. Страдают от них не только люди с особенностями психики, но и абсолютно здоровые люди. У них такая реакция нередко становится последствием употребления алкоголя или давления со стороны, сильного стресса.

Частота панических атак зависит от индивидуальных особенностей психики и варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Без лечения частота этих приступов увеличивается.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

По оценкам Национального института психического здоровья США, в течение жизни от обсессивно-компульсивного расстройства страдает 2,3% людей, но в мире это число значительно больше. Основным проявлением ОКР у человека профильные специалисты считают постоянное появление обсессий — навязчивых, повторяющихся мыслей, способных спровоцировать скандалы или неожиданное поведение. Например, человек едет в общественном транспорте и не может перестать представлять, что будет, если он при всех снимет штаны. Делать это он не собирается, мысли об этом повергают его в ужас, но перестать думать не получается.

Часто ОКР проявляется навязчивыми действиями, ритуалами. Человек просто не может не делать тех или иных вещей, иначе он подсознательно рискует оказаться на волоске от смерти. Так, например, пациент бегает мыть руки каждые пять минут, опасаясь появления бактерий.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

В широком представлении синдром дефицита внимание и гиперактивности чаще всего диагностируют у детей в раннем возрасте, примерно до 12 лет. По мере взросления симптомы могут стать менее выраженными, но до конца не исчезают. Нередко даже опытные врачи ошибаются считая, что те, кому не диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, не может иметь этого расстройства.

Многие не попадают к нужному специалисту, и родители и учителя считают симптомы их расстройства просто чертами характера. Например, проблемы с концентрацией, приводящие к низким оценкам в школе, списывают на обычную лень.

Среди основных симптомов СДВГ врачи называют невнимательность и излишнюю импульсивность. В первом случае человеку сложно сфокусироваться на вещах, которые ему не сильно интересны. Пациент игнорирует важные детали, допускает ошибки, легко отвлекается вовне и на собственные мысли. Часто теряет вещи и забывает о совершенно обычных, повседневных делах, например о приеме пищи.

При гиперактивности человек постоянно в движении — ерзает, встает с места, бегает, когда это неуместно. Даже если удается усидеть на месте, то с большим трудом и дискомфортом. Такие люди тяжело переносят тишину и одиночество.

Ранее 5-tv.ru писал, как распознать у человека депрессию.