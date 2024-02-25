Власти Шри-Ланки отреагировали на слухи о прекращении продления виз туристам из РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Власти Шри-Ланки проведут расследования из-за отказа в продлении виз россиянам

Власти Шри-Ланки отреагировали на слухи о прекращении продления виз туристам из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Аналогичное решение коснулось и граждан Украины. Принималось ли оно официально?

Правительство Шри-Ланки займется проведением расследования на фоне сообщений о прекращении продления виз граждан России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Ранила Викремесингхе на странице в соцсети X.

«Президент приказал расследовать уведомление, выданное российским и украинским туристам без предварительного одобрения кабинета министров, требующее от них покинуть страну в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство страны не принимало официального решения об отмене продления виз, выданных туристам из России и Украины.

Прежде генеральный комиссар по иммиграции Харша Илукпития заявил о прекращении в Шри-Ланке продления долгосрочных виз. Он подчеркнул, что россияне и украинцы должны покинуть страну до 7 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в Коломбо призвало россиян, проживающих на Шри-Ланке, вернуться на родину. Диппредставительство сослалось на инцидент с туристами в одном из местных отелей. История заключалась в домогательствах к гостям.

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