Власти Шри-Ланки отреагировали на слухи о прекращении продления виз туристам из РФ

Аналогичное решение коснулось и граждан Украины. Принималось ли оно официально?

Правительство Шри-Ланки займется проведением расследования на фоне сообщений о прекращении продления виз граждан России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Ранила Викремесингхе на странице в соцсети X.

«Президент приказал расследовать уведомление, выданное российским и украинским туристам без предварительного одобрения кабинета министров, требующее от них покинуть страну в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство страны не принимало официального решения об отмене продления виз, выданных туристам из России и Украины.

Прежде генеральный комиссар по иммиграции Харша Илукпития заявил о прекращении в Шри-Ланке продления долгосрочных виз. Он подчеркнул, что россияне и украинцы должны покинуть страну до 7 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в Коломбо призвало россиян, проживающих на Шри-Ланке, вернуться на родину. Диппредставительство сослалось на инцидент с туристами в одном из местных отелей. История заключалась в домогательствах к гостям.