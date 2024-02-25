«Могу кого угодно закопать»: Слава призналась, что у нее есть должок перед Успенской

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Слава призналась, что должна Успенской цветы

«Могу кого угодно закопать»: Слава призналась, что у нее есть должок перед Успенской

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица назвала себя вруньей из-за ситуации с коллегой.

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская — Прим. ред.) призналась, что у нее есть долг перед артисткой Любовью Успенской, который она до сих пор не закрыла. Об этом сообщили в новостных Telegram-каналах.

Свою историю Слава поведала на концерте, посвященному 70-летию Успенской. Оказалось, что когда юбиляр переехала в поселок певицы, то та ей пообещала посадить желтые розы на участке. Однако Слава до сих пор этого не сделала. На сцене певица призналась, что она «врушка».

Артистка заявила, что заниматься садоводством ей нравится, поэтому она готова покопаться в земле на участке Успенской.

«Могу кого угодно там закопать», — заявила Слава.

Певица отметила, что она большая поклонница Успенской. Без ее песен артистка, как без души.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава раскрыла тайное пристрастие.

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