Кириенко поздравил финалистов пятого сезона конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил участников пятого сезона «Лидеров России» с суперфиналом конкурса. Итоги конкурса будут подведены 25 февраля Москве.

«Я хочу поздравить вас всех, вне зависимости от того — будет ли сейчас звучать ваша фамилия и поднимитесь ли вы на эту сцену для получения награды победителя суперфинала, но вы все уже суперфиналисты. Вы очень талантливые, яркие люди и у каждого из вас впереди огромные возможности. Я вас всех с этим поздравляю», — сказал он.

Чиновник выразил надежду, что конкурсанты за три дня суперфинала успели сдружиться. Кириенко подчеркнул, что вынесенное из турнира управленцев партнерство и товарищество также будут очень полезны.

Всего на суперфинал конкурса приехали 302 участника. Также Кириенко отметил, что все финалисты уже стали частью большого сообщества управленцев, выходцев «Лидеров России».

Он рассказал, что среди победителей проекта — пять губернаторов регионов страны, десять мэров городов и множество других управленцев самого высокого уровня.

«Помните все время про особую ответственность, потому что мы с вами еще на открытии говорили, что Россия уникальна с точки зрения возможностей, которые предоставляются. Это то, что сделал наш президент, Владимир Владимирович Путин», — резюмировал Кириенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти.