ЦРУ создало сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

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ЦРУ создало сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

На протяжении последних восьми лет на Украине вдоль границы с Россией на средства ЦРУ была построена сеть секретных военных баз. Об этом сообщает газета The New York Times.

В число этих баз входит полностью построенный на средства ЦРУ военный бункер ВСУ, который выполняет роль секретного центра управления украинской армии.

Также американская спецслужба предоставляет Украине данные разведки для осуществления целенаправленных ракетных ударов и отслеживает передвижения российской армии на линии соприкосновения.

По информации газеты, ЦРУ помогло Незалежной подготовить новое поколение украинских шпионов, которые «действовали в России и по всей Европе». На этом фоне изданию также стало известно, что глава спецслужбы Уильям Бернс 22 февраля совершил секретный визит на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦРУ ткнуло Владимиру Зеленскому в лицо «маленьким секретом».

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