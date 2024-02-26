В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс. Такси»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 435 0

У ведомства появились вопросы из-за закрытого алгоритма ценообразования услуг.

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс. Такси»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У ФАС есть серьезные замечания к «Яндекс. Такси». Об этом «Известиям» сообщил заместитель руководителя регулятора Петр Иванов.

Так, у ведомства появился ряд вопросов из-за закрытого алгоритма ценообразования услуг такси. Он, как отметил Иванов, компанией не раскрывается в полном объеме, поэтому сейчас ФАС продолжает анализ соответствующих практик.

«Однако до конца текущего года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования», — добавил он.

Кроме того, разбирательству подлежит вопрос блокировок пассажиров в сервисе «Яндекс Go». Еще один пункт — размер комиссионных, которые выплачивает перевозчик.

Как отметил Иванов, в ФАС только в прошлом году поступило более 300 жалоб. Так, по вопросу блокировки пассажиров и водителей регулятор направил письмо, в котором призвал руководство сервиса документально зафиксировать возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности.

«Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены. Также мы указали, что плата, взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование», — пояснил Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС отреагировала на повышение цен в «Яндекс. Такси» в снегопад.

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В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс. Такси»

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