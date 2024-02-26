Худшие опасения сбываются: Кейт Миддлтон исчезла с радаров после «обычной» операции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 130 0

Daily Mail: королевская семья Британии скрывает состояние здоровья Миддлтон

Худшие опасения сбываются: Кейт Миддлтон исчезла с радаров после «обычной» операции

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Что происходит на самом деле, не знает никто, но фанаты активно строят теории.

Поклонники королевской семьи Британии забили тревогу спустя примерно месяц после операции на брюшной полости, которую перенесла Кейт Миддлтон. Она перестала выходить в свет и даже не отвечает на послания с добрыми пожеланиями.

«Кажется очень странным, что Кейт Миддлтон не поблагодарила за все открытки и добрые пожелания, которые она, несомненно, получила. Просто полная тишина», — процитировало слова фанатов Миддлтон издание Daily Mail.

Поклонники очень обеспокоены таким положением дел. Они считают, что королевская семья скрывает от них истинное состояние здоровья Миддлтон.

Люди требуют показать принцессу Уэльскую и рассказать о ее самочувствии. Все это странно в сравнении с поведением, которое демонстрирует король Великобритании Карл III.

Он, несмотря на диагностированную опухоль, старается регулярно появляться на публике. К примеру, 22 февраля монарх провел аудиенцию с премьер-министром Риши Сунаком в Букингемском дворце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря какой странной диете Карл III пытается вылечиться.

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