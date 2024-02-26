Собянин: поддержка Москвы помогает наращивать выпуск инновационной продукции

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Им доступно множество городских мер поддержки.

Собянин: поддержка Москвы помогает наращивать выпуск инновационной продукции

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Столичные предприятия наращивают производство инновационной продукции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Им доступно множество городских мер поддержки. Резиденты особой экономической зоны „Технополис Москва“ не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль для них всего 2%», — написал глава города в Telegram-канале.

Среди таких компаний — разработчик космического зондового микроскопа. Аппарат уже анализирует пылевой и метеоритный состав орбиты на разной высоте.

Статус промышленного комплекса дает сэкономить до 25% на налогах и вкладывать дополнительные средства в свое развитие. В прошлом году один из ведущих кабельных заводов с таким статусом разработал сразу несколько новинок, например, огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных.

По городской программе льготного инвестиционного кредитования можно приобрести современное оборудование, наладить новое или расширить действующее производство. Благодаря ей столичный производитель в 2023-м создал образец первого беспилотного вертолета с водородным двигателем.

Также компаниям помогают выходить на новые экспортные рынки, участвуя в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях. В этом промышленников города поддерживает центр «Моспром».

Ранее 5-tv.ru писал, что технологичный бизнес в Москве может получить финансовую поддержку города по пяти программам.

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