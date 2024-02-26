Проект Пятого канала «День ангела» помог 400 детям обрести семью

Большое событие в жизни наших коллег — авторов программы «День ангела» на Пятом канале. В феврале проект, который помогает воспитанникам детских домов обрести новые семьи, отпраздновал круглую дату. В свой новый дом переехал четырехсотый ребенок. Это 11-летний Леонард. В гостях у большой и счастливой многодетной семьи побывал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

— Леонард, ты знаешь, какой ты по счету?

— А я ему говорила вчера!

Четырехсотый ребенок-участник проекта «День ангела» — теперь младший брат, старший брат, а главное — любимый сын. В новой семье, сначала гостем, а скоро уже и постоянно –третий месяц. По улыбке видно — освоился.

— Сколько еще не хватает?

— Давай считать: Аня, Маша, Кирилл, Ваня, ты, Илья, если придет, мама, Вера.

Среди братьев и сестер Лео — его уже так называют в доме — восьмой по счету. Приемные и свои на равных правах делят комнаты, играют, учатся музыке и рисованию, вместе смотрят увлекательные ролики в Интернете.

Программа «День ангела» с Леонардом вышла в сентябре. Он катался на гоночном автомобиле, пробовал себя в профессии сварщика и любовался фонтанами Петергофа. Но Ирина познакомилась с мальчиком даже еще раньше, еще в детдоме, и сразу нашла общий язык. Эфир Пятого канала только утвердил женщину в решении.

«Я просто пришла, говорю: „Вот, хочу взять ребенка еще одного на воспитание“. Мне в опеке говорят: „Да, вот есть хороший мальчик, не знаю, почему его не берут, наверное, вас ждет“. Мы его привезли, познакомили с детьми, они так хорошо нашли общий язык. Как-то он меня сразу мамой стал называть», — делится воспоминаниями Ирина — приемная мама Леонарда.

Сам Леонард пока больше улыбается, чем говорит — последствия пережитого стресса. В своей комнате уже на правах хозяина развесил рисунки по стенам, нашел где-то старую домру, хочет научиться играть.

— Скажи, чем отличается твоя жизнь здесь, в семье, в доме, от жизни в детском доме?

— Ничем почти.

— Прям ничем?

— Ну, есть одно. Там нет мамы, тут есть. Там нет сестер и братьев, а тут есть.

Голос за кадром, который так настойчиво пытается разговорить Лео — Ксении Носиковой. Она с первого дня ангел-хранитель «Дня ангела». Все 400 мальчишек и девчонок — ее личные друзья, с каждым нашла тему для беседы, в каждого вселила надежду и сдержала слово- найти новый дом.

«Часто бывает грустно, часто я переживаю, но зато абсолютно в каждого ребенка я искренне влюбляюсь, вижу в нем то, чего нет в других героях. То есть для меня судьба каждого ребенка и он сам — это что-то новое!» — рассказывает режиссер и ведущая «Дня ангела» Ксения Носикова.

В каждого ребенка влюбляется вся команда «Дня ангела» — это несколько десятков человек с большими сердцами, иначе не скажешь. То, что они делают –не ради славы, хотя проект и отмечен высшей телевизионной премией «Тэффи» дважды, а чтобы детские глаза перестали плакать, а детские губы улыбались. По-другому — просто не могут.

«Основной наш, скажем так, контингент — подростки, которых боятся брать многие родители, боятся подростков, боятся их проблем. А я могу сказать, что в подростке вы уже все знаете. У вас не будет никаких подводных камней», — отмечает генеральный продюсер проекта Марина Фоменко.

За десять с небольшим лет программ «День ангела» вышло даже меньше, чем детей усыновили — многие забирали в новый дом сразу двоих-троих, даже пятерых братьев и сестер. Были семьи, которые обращались в проект повторно. Почти со всеми авторы держат связь до сих пор, кто-то уже вырос, поступил в ВУЗ и начал самостоятельную жизнь.

«Мы наблюдаем в социальных сетях за нашими героями, радуемся успехам, победам, рождению детей. Я общаюсь с девчонками, которые живут в Москве, в Норильске, я общаюсь с прекрасной семьей из Анапы, они приезжали когда-то в Петербург, ко мне в гости», — отмечает Ксения Носикова.

Сейчас на сайте проекта визитные карточки почти 150 детей. Милана, Дарина, Люба, Настя и Сережа — каждый ждет своей судьбы и надеется, что когда-нибудь сможет кому-то сказать самое главное на земле слово «мама».