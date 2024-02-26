Россиян ждет новое повышение пенсии с 1 марта: кого оно затронет

На дотационную прибавку смогут рассчитывать не все льготные категории граждан. Кого затронут изменения?

Начало нового месяца принесет некоторым льготным гражданам страны приятные вести. С первого дня марта увеличится размер социальных выплат для неработающих пенсионеров, инвалидов и людей старше 80 лет. Отдельно государство проиндексирует социальные пенсии: с 1 апреля тело выплат увеличится на 7,5%.

Пр примерным подсчетам аналитиков, в 2024 году страховая часть пенсии российских граждан станет больше на 1572 рубля, средний размер страховой пенсии по старости при этом вырастет на 1631 рубль, пишут «Известия».

Перемены произойдут и в сфере страховых выплат: уже с 1 января фиксированная прибавка к страховой пенсии достигнет 8134,9 рублей. Пенсионерам не нужно будет обращаться в Социальный фонд России, перерасчет будет сделан автоматически.

Отдельные изменения ждут тех пенсионеров, кто уже отметил 80-летие. Тело выплат для этой категории граждан будет удвоено за счет страховой части, при этом прибавка никак не зависит от страховых взносов, стажа работы или количества пенсионных баллов. По примерным подсчетам, запланированная в бюджете надбавка к страховой части составит 16 с небольшим тысяч рублей, получить ее «адресанты» смогут уже с нового месяца.

Люди с инвалидностью первой группы также могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Прибавка к страховой пенсии по инвалидности вырастет в два раза. Граждане старше 80 лет, имеющие инвалидность первой группы, смогут получить соцвыплаты только по одному критерию — за возраст или по инвалидности. Двойную выплату этот законопроект не подразумевает.

Ранее 5-tv.ru писал о февральской индексации соцвыплат.