«Сегодня ноги короткие»: Волочкову обвинили в использовании фотошопа

Аудитория балерины взбунтовалась и стала обвинять танцовщицу во лжи.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова часто удивляет подписчиков неоднозначными фотографиями в социальных сетях. Танцовщица постоянно привлекает внимание аудитории странными кадрами, демонстрируя удивительный шпагат и абсолютное равнодушие к уничижительным комментариям хейтеров.

Подписчики заметили, что ноги Волочковой не такие уж длинные. Instagram* / volochkova_art

Общественность словно привыкла к эпатажному образу примы, поэтому случаи, когда Волочкова делится вполне скромными снимками, вызывают необыкновенное недоумение. На этот раз звезда опубликовала кадр с ее собственного шоу «Одержимость», с которым она сейчас активно выступает.

Фотография не осталась без комментариев подписчиков — на этот раз Анастасия позволила аудитории высказаться. Все дело в том, что на запечатленном кадре знаменитые ноги балерины выглядят заметно короче, чем на изображениях, которыми обычно делится звезда, показывая свои шикарные природные данные. Некоторые даже уличили Волочкову во лжи и использовании сильной обработки фотографий.

«Ну, и где ноги в три метра? Обычные ноги, даже коротковаты в пропорции к туловищу»;

«Ой, а что сегодня ноги короткие?»;

«Ноги у Насти совсем не длинные, когда без фотошопа», — написали комментаторы.

Возможно, такое визуальное ощущение складывается потому, что на снимке Волочкова позирует в пуантах — без привычных высоких каблуков. К тому же бедра танцовщицы закрывает юбка-пачка низкой посадки с перьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.