«Сегодня ноги короткие»: Волочкову обвинили в использовании фотошопа

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 15 0

Волочкова опубликовала фотографию с непривычно короткими ногами

«Сегодня ноги короткие»: Волочкову обвинили в использовании фотошопа

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Аудитория балерины взбунтовалась и стала обвинять танцовщицу во лжи.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова часто удивляет подписчиков неоднозначными фотографиями в социальных сетях. Танцовщица постоянно привлекает внимание аудитории странными кадрами, демонстрируя удивительный шпагат и абсолютное равнодушие к уничижительным комментариям хейтеров.

Подписчики заметили, что ноги Волочковой не такие уж длинныеПодписчики заметили, что ноги Волочковой не такие уж длинные. Instagram* / volochkova_art

Общественность словно привыкла к эпатажному образу примы, поэтому случаи, когда Волочкова делится вполне скромными снимками, вызывают необыкновенное недоумение. На этот раз звезда опубликовала кадр с ее собственного шоу «Одержимость», с которым она сейчас активно выступает.

Фотография не осталась без комментариев подписчиков — на этот раз Анастасия позволила аудитории высказаться. Все дело в том, что на запечатленном кадре знаменитые ноги балерины выглядят заметно короче, чем на изображениях, которыми обычно делится звезда, показывая свои шикарные природные данные. Некоторые даже уличили Волочкову во лжи и использовании сильной обработки фотографий.

«Ну, и где ноги в три метра? Обычные ноги, даже коротковаты в пропорции к туловищу»;

«Ой, а что сегодня ноги короткие?»;

«Ноги у Насти совсем не длинные, когда без фотошопа», — написали комментаторы.

Возможно, такое визуальное ощущение складывается потому, что на снимке Волочкова позирует в пуантах — без привычных высоких каблуков. К тому же бедра танцовщицы закрывает юбка-пачка низкой посадки с перьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
«Сегодня ноги короткие»: Волочкову обвинили в использовании фотошопа
0:26
Серьезно болен? Молодой дельфин выбросился на берег в Крыму
0:11
Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта
0:01
Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций
23:59
Тепло не за горами: какие меры позволят предотвратить болезни весной
23:47
Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок