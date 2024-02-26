Путин о едином дне голосования в Белоруссии: «Курс на гармоничное развитие»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Путин поздравил Лукашенко с успешным единым днем голосования в Белоруссии

Путин о едином дне голосования в Белоруссии: «Курс на гармоничное развитие»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Президент России, кроме того, воспользовался случаем и пожелал своему коллеге здоровья и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

В Белоруссии на днях прошли парламентские выборы. В ходе голосования были избраны все 110 депутатов Палаты представителей Нацсобрания восьмого созыва.

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отметил Путин в обращении к Лукашенко.

Президент России выразил уверенность, что избранные белорусские депутаты будут плодотворно работать с российскими коллегами. Кроме того, Путин воспользовался случаем и пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии итоговая явка избирателей на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов составила 72,98%.

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