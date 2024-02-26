Мама, ну прекрати! Панда Катюша пытается ускользнуть от ласк родительницы

Панда Катюша и ее мама Диндин вместе проводят время
Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru
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Панда Катюша — почти как и все дети — старается убежать от родительских нежностей.
Панда Диндин и ее очаровательная дочка Катюша — настоящие звезды Московского зоопарка. Ежедневно на них приходит посмотреть множество людей, а в личном блоге Светланы Акуловой, генерального директора учреждения, за жизнью удивительных животных наблюдают тысячи. Вчера появились новые трогательные кадры, которые особо порадовали подписчиков.
Малышка-панда стремительно взрослеет — не так давно Катюше исполнилось шесть месяцев. Однако, несмотря на то, что любимая дочка растет, ее мама продолжает оберегать любимого детеныша и заботиться о нем. Малышке же это не по душе — она старается ускользнуть от милых ласк родительницы.
«Минутки нежности с мамочкой», — подписала видео Светлана Акулова.
Подписчики умилились и посмеялись: Катюша ведет себя как обычный ребенок. Они отметили, как прекрасна любовь между матерью и детенышем даже в животном мире.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша открыла для себя любимое блюдо.
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