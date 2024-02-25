Берегись, морковка! Панда Катюша открыла для себя любимое блюдо

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Панда Катюша из Московского зоопарка попробовала морковку

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Теперь в рационе маленькой панды есть новое вкусное блюдо.

Панда Катюша продолжает радоваться расширению своего детского рациона — теперь подрастающей малышке можно питаться морковкой. Новыми кадрами из Московского зоопарка поделилась его генеральный директор Светлана Акулова.

Вчера маленькой звездочке столицы исполнилось шесть месяцев. В качестве подарков от заботливых сотрудников она получила очаровательный венок из бамбука в виде цифры «шесть». Туда же была добавлена и морковка, которая так понравилась Катюше.

Позже пандочка насладится сочными зелеными листиками, но сейчас она увлечена своим новым любимым блюдом.

«Ни одна морковка не пострадала», — пошутила Светлана Акулова, добавив эмодзи хрустящего оранжевого овоща.

В основе рациона панд, несомненно, на первом месте стоит бамбук, однако также они могут питаться и другой растительной пищей, в том числе морковью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленькой панде Катюше исполнилось полгода.

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