Умер Лорд Джейкоб Ротшильд

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 4 523 0

Финансисту, выходцу из богатейшей британской семьи было 87 лет.

Умер Лорд Джейкоб Ротшильд

Фото: www.globallookpress.com / Ray Tang

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Лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщают The Sun и Daily Mail со ссылкой на заявление семьи.

Точные обстоятельства случившегося не указаны. Не исключены естественные, возрастные причины.

Ротшильд начал карьеру финансиста в семейном банке под названием NM Rothschild & Sons в 1963 году. Спустя несколько лет он заслужил место соучредителя J Rothschild Assurance Group.

Известно, что Лорд Ротшильд также основал Windmill Hill Asset Management. Это было сделано с целью управления благотворительным портфелем семьи.

В числе прочего, Ротшильд был заместителем председателя телевизионной компании BSkyB, а также председателем попечительского совета Национальной галереи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего председателя Бундестага Вольфганг Шойбле.

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