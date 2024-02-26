Умер Лорд Джейкоб Ротшильд

Лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, сообщают The Sun и Daily Mail со ссылкой на заявление семьи.

Точные обстоятельства случившегося не указаны. Не исключены естественные, возрастные причины.

Ротшильд начал карьеру финансиста в семейном банке под названием NM Rothschild & Sons в 1963 году. Спустя несколько лет он заслужил место соучредителя J Rothschild Assurance Group.

Известно, что Лорд Ротшильд также основал Windmill Hill Asset Management. Это было сделано с целью управления благотворительным портфелем семьи.

В числе прочего, Ротшильд был заместителем председателя телевизионной компании BSkyB, а также председателем попечительского совета Национальной галереи.

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