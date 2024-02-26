Собянин: За архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 34 0

В этом году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов есть транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и другие.

Собянин: За архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов есть транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, а также дома по программе реновации и коммерческое жилье.

«Оценивать проекты будет жюри из архитекторов, девелоперов, а также экспертов в сфере культуры и журналистики. Победителей объявим летом — всего вручим 12 наград», — написал Мэр Москвы.

В 2023 году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162. Среди них учебно-образовательный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ и дом, построенный по программе реновации на Русаковской улице.

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