Собянин: За архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году на конкурс подали 178 заявок. Среди проектов есть транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, а также дома по программе реновации и коммерческое жилье.

«Оценивать проекты будет жюри из архитекторов, девелоперов, а также экспертов в сфере культуры и журналистики. Победителей объявим летом — всего вручим 12 наград», — написал Мэр Москвы.

В 2023 году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162. Среди них учебно-образовательный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ и дом, построенный по программе реновации на Русаковской улице.