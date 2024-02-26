«Человек должен быть интересен»: Лексус раскрыл главный принцип выбора «жертвы» для пранка

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 18 0

Пранкер Лексус выбирает персон для розыгрышей по их рейтингу

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Розыгрыши легендарного дуэта уже давно перестали быть невинными шалостями. К тому или иному «рейду» они готовятся с особой тщательностью.

Прославившиеся на весь мир пранкеры Вован и Лексус за время своей невинной деятельности сумели вывести на чистую воду не одного и даже не двух высокопоставленных действующих лиц. За время их «шалостей» жертвами стали даже самые хитрые и предприимчивые знаменитости и политики.

На II международном фестивале документального кино «RT. Док: Время героев» Лексус раскрыл корреспонденту 5-tv.ru главный принцип, которым они с напарником руководствуются в выборе очередного объекта для розыгрыша. По его словам, самый важный пункт, на который и он, и Вован обращают внимание — чтобы человек был интересным.

«Человек должен быть интересен сам по себе. Людям должно быть интересно, что он думает по поводу общественно-важных тем. В этом смысле, мы в какой-то мере документалисты, потому что мы раскрываем своего собеседника, показываем его истинные намерения. Мы узнаем о нем очень много нового, поэтому это в чем-то журналистское расследование», — объяснил он.

По словам Вована, им с Лексусом еще много лет назад удалось выработать свою стратегию, которая на сегодняшний день приносит очень солидные плоды.

«Мы в какой-то мере режиссеры, документалисты, журналисты. Мы просто хорошо умеем это делать», — поделился соображениями пранкер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Веллер в беседе с пранкерами призвал «размонтировать на части» Россию.

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