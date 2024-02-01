Михаил Веллер в беседе с пранкерами призвал «размонтировать на части» РФ

Писатель Веллер: соседи РФ будут в безопасности, если она размонтируется
Фото, видео: Лиходеев Семен / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
При этом переставать зарабатывать в России он не собирается.
Соседним странам России будет спокойнее, если ее размонтировать на части. Об этом заявил писатель Михаил Веллер в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представители главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Новый выпуск шоу пранкеров опубликовано в их Telegram-канале. Писатель в ходе разговора рассказал, что поддерживает Украину и ее удары по территории России. Обсуждая с лже-Ермаком атаки ВСУ, Веллер подчеркнул, что в этом вопросе все очевидно, поэтому «нет предмета для обсуждения.
«С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части», — сказал он.
Однако Веллер признался, что не хочет попадать под запреты на издание в России. Объяснил он это так: «такие, как он, по большому счету, кроме как в России, никому нигде не нужны».
Вместе с тем писатель уверен в желании Соединенных Штатов затянуть украинский конфликт. По его мнению, Вашингтон недостаточным объемом вооружения и денег снабжает Киев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
- 1 февр
- Силы ПВО пресекли атаки беспилотниками ВСУ на три региона России
- 1 февр
- «Довольно!» — Филиппо возмутился идеей изъятия сбережений французов ради Украины
- 1 февр
- Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб
- 1 февр
- «Солдаты неудачи»: колумбийские наемники ВСУ жалуются на бедственные условия
- 1 февр
- «Пришел и бросил оружие»: боец РФ вывел сдавшегося в плен украинского боевика
- 1 февр
- Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу из-за атаки на Ил-76
- 1 февр
- Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине
- 1 февр
- «Русские тогда сказали»: Запад признал свою ошибку по Украине
- 1 февр
- Долгая дорога домой: как прошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
- 1 февр
- Беспилотник перехватили в небе над Курской областью
Читайте также
93%
0.38 97.11
0.32
Нашли ошибку?