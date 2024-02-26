Неожиданный ответ: что могло привести к парализованности у Кузьмина

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 55 0

Врач Авербах: ощущение парализованности может вызывать гипертонический криз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Что же на самом деле произошло со знаменитостью?

Народному артисту России Владимиру Кузьмину резко стало плохо. У музыканта онемели конечности, его буквально парализовало.

Что могло повлиять на здоровье звезды, и почему медики оказывали помощь на дому, 5-tv.ru объяснил врач-терапевт Лев Авербах. По мнению специалиста, человек может утрировать, говоря о парализованности.

Ему может казаться, что у него отнимаются руки и ноги, а на самом деле при ближайшем рассмотрении врачей оказывается, что это не так. Как правило, этому недугу способствует повышенное артериальное давление, гипертонический криз, который и вызывает ощущение, будто отнялись ноги или руки.

При таком состоянии скорая снижает давление и необходимость в госпитализации отпадает. Ведь при реальной парализованности последствия будут хуже, и врачи не оставят пациента.

«Врач скорой помощи осуществляет по показаниям медицинскую эвакуацию в приемное отделение профильного стационара. И уже там в приемном отделении врач решает, нужно ли госпитализировать», — уточняет терапевт.

Сотрудник скорой по анамнезу, жалобам, речи, ориентации в пространстве и другим внешним признакам пациента моментально оценит состояние больного. За помощью нужно обращаться вовремя и внимательно следовать предписаниям медиков, принимать все прописанные лекарства, отмечает Авербах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 68-летнему Владимиру Кузьмину стало плохо.

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