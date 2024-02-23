Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Актер Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к экс-жене Муцениеце

Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце

Фото: www.globallookpress.com / centralpartnership

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Даже одежду, купленную знаменитым отцом, Тимофей и Мия могут носить только на его территории.

Актер Павел Прилучный запрещает своим детям от Агаты Муцениеце, Мие и Тимофею, забирать домой к матери подаренные им вещи. Даже одежду. Слухи о, скажем так, трепетном отношении артиста к тратам на наследников от первого брака курсируют на протяжении нескольких месяцев — на фоне судебных разбирательств по поводу алиментов. В связи с этим, как сообщается в материале издания 7Дней.ru, Прилучный установил строгие правила.

Звездный папа, как и его новая жена Зепюр Брутян (весной 2023-го у них родился сын Микаэль) стараются много времени проводить с Мией и Тимофеем. Актер не скупится на хорошие подарки, совместные поездки и увлекательные развлечения. Но, как оказалось, делает все, чтобы бывшая супруга была максимально отделена от его досуга с детьми. И не имела представления о суммах, которые тратятся на детей. Об этом проговорилась сама Муцениеце, откровенничая с подписчиками в соцсетях.

«Все-таки это правда, что папашка все подарки у себя оставляет?» — спросили Агату.

«Даже одежду», — ответила она.

Но и это не все. Прилучный, судя по всему, не считает мелочью алименты, которые выплачивает на содержание детей в данный момент. Хотя Муцениеце заявляет, что вместо 30% от своего дохода артист отдает «копейки», которых едва хватает на взносы за учебу в частной школе. Отец Мии и Тимофея тем временем, по данным источников, получает до полумиллиона рублей за один съемочный день. А еще он тщательно готовится к судебным заседаниям, которые его ждут. По словам близких к ситуации информаторов, папа собирает чеки из магазинов, где совершает покупки с детьми.

Поклонники Муцениеце разделились на два лагеря. Одни поносят Прилучного, называя его скупым и мелочным, другие его защищают, так как все трое наследников, очевидно, живут куда более сыто и красиво, чем большинство в стране. Тем не менее попытки спрятать от бывшей жены подарки детей и странные запреты (а значит, и давление на ребят и усугубление конфликта с их мамой) вызывают много вопросов.

Тем временем Зепюр Брутян, еще не знающая тонкостей развода и подводных камней брака, наслаждается жизнью и вдохновенно делится с поклонниками, как здорово жить под крылом Прилучного. Как ранее сообщал, актриса рассказала о характере их сына Микаэля. Мальчик, говорит, тоже не любит, когда что-то идет не по его плану.

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

5:19
ВС РФ уничтожили редкую бронемашину США Assault Breacher под Авдеевкой
5:05
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта
4:46
ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ
4:31
Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце
4:16
Путин лично осмотрел один из участков трассы М-12: главное
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 февраля по 3 марта

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок