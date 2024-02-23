Павел Прилучный запретил детям забирать его подарки домой к Агате Муцениеце

Даже одежду, купленную знаменитым отцом, Тимофей и Мия могут носить только на его территории.

Актер Павел Прилучный запрещает своим детям от Агаты Муцениеце, Мие и Тимофею, забирать домой к матери подаренные им вещи. Даже одежду. Слухи о, скажем так, трепетном отношении артиста к тратам на наследников от первого брака курсируют на протяжении нескольких месяцев — на фоне судебных разбирательств по поводу алиментов. В связи с этим, как сообщается в материале издания 7Дней.ru, Прилучный установил строгие правила.

Звездный папа, как и его новая жена Зепюр Брутян (весной 2023-го у них родился сын Микаэль) стараются много времени проводить с Мией и Тимофеем. Актер не скупится на хорошие подарки, совместные поездки и увлекательные развлечения. Но, как оказалось, делает все, чтобы бывшая супруга была максимально отделена от его досуга с детьми. И не имела представления о суммах, которые тратятся на детей. Об этом проговорилась сама Муцениеце, откровенничая с подписчиками в соцсетях.

«Все-таки это правда, что папашка все подарки у себя оставляет?» — спросили Агату.

«Даже одежду», — ответила она.

Но и это не все. Прилучный, судя по всему, не считает мелочью алименты, которые выплачивает на содержание детей в данный момент. Хотя Муцениеце заявляет, что вместо 30% от своего дохода артист отдает «копейки», которых едва хватает на взносы за учебу в частной школе. Отец Мии и Тимофея тем временем, по данным источников, получает до полумиллиона рублей за один съемочный день. А еще он тщательно готовится к судебным заседаниям, которые его ждут. По словам близких к ситуации информаторов, папа собирает чеки из магазинов, где совершает покупки с детьми.

Поклонники Муцениеце разделились на два лагеря. Одни поносят Прилучного, называя его скупым и мелочным, другие его защищают, так как все трое наследников, очевидно, живут куда более сыто и красиво, чем большинство в стране. Тем не менее попытки спрятать от бывшей жены подарки детей и странные запреты (а значит, и давление на ребят и усугубление конфликта с их мамой) вызывают много вопросов.

Тем временем Зепюр Брутян, еще не знающая тонкостей развода и подводных камней брака, наслаждается жизнью и вдохновенно делится с поклонниками, как здорово жить под крылом Прилучного. Как ранее сообщал, актриса рассказала о характере их сына Микаэля. Мальчик, говорит, тоже не любит, когда что-то идет не по его плану.