Серьезно болен? Молодой дельфин выбросился на берег в Крыму

Возле попавшего в беду животного дежурили даже ночью.

В Крыму на берег выбросился молодой, возможно, серьезно больной дельфин. Об этом сообщили очевидцы с места инцидента.

С волонтерами связались местные жители. Когда прибыла квалифицированная помощь, дельфина осмотрели на наличие травм, ввели успокоительное и антибиотик.

Крымчане даже ночью дежурили возле животного и приносили горячий чай волонтерам. В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что специалисты ведомства связались с волонтерами, обсудив дальнейший план действий.

В экстренной ситуации главное — оказать первую помощь животному. Волонтерам объяснили, какие документы нужно будет направить в службу после принятия первоочередных мер.

Сейчас дельфина транспортируют в дельфинарий, где его ждет врачебная помощь. Росприроднадзор держит ситуацию на контроле.

Ранее 5-tv.ru писал, почему киты и дельфины массово выбрасываются на берег.