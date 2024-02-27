Армия России протестировала С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

Известия: ВС РФ протестировали С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

Армия России протестировала С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

Фото: Минобороны РФ

Какие результаты были получены в итоге?

Вооруженные силы России провели испытания ЗРС С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Отмечается, что С-500 доказала свою возможность поражать гиперзвуковые цели. По своим возможностям система может работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, а они двигаются с гиперзвуковой скоростью, говорит редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Помимо этого, С-500 может работать по управляемым боеголовкам, а также по подобным системам меньшей дальности, добавил он. Эта система, продолжил Корнев, может управлять С-400: сообща они способны нивелировать практически любые воздушные и воздушно-космические угрозы.

То есть, говорит он, «Прометей» может сбивать любые ракеты, начиная с систем малой дальности и вплоть до межконтинентальных баллистических. В том числе с гиперзвуковыми управляемыми блоками, а также гиперзвуковые ракеты, которые двигаются на относительно небольших высотах на высоких скоростях.

Ранее 5-tv.ru писал, что испытания антидроновых мини-ракет завершаются в России.

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