Вез в машине, россыпью: что будет с жителем Забайкалья за добычу золота «втихую»

ФСБ задержала забайкальца за оборот незаконно добытого золота на 3 млн рублей
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Какой срок ему грозит?
Российские силовики задержали в Забайкальском крае мужчину, который незаконно добыл золото на три миллиона рублей. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по региону.
Отмечается, что забайкалец без необходимых разрешений с использованием крупногабаритной техники добывал металл в Красночиковском районе. Добытое золото он сбывал широкому кругу лиц, перевозил его на своей машине в соседний регион.
«В ходе одной из таких поездок злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ, в его автомобиле обнаружено и изъято россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По факту незаконной добычи золота возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии. Следователи возбудили уголовные дела.
Читайте также
58%
-0.12 100.18
-0.26
Нашли ошибку?