Действуйте слаженно и оперативно: четыре экспресс-совета помогут побороть приступ эпилепсии

Эпилептический припадок может застать человека в самый неожиданный момент. Как можно и нельзя оказывать помощь, если это случилось на ваших глазах?

Приступ эпилепсии может оказаться вдвойне опаснее, если первую помощь пострадавшему оказывают неправильно. Чтобы не столкнуться с критической ситуацией, когда человек беспомощно бьется в конвульсиях, а помощников рядом нет, важно усвоить четыре совета, как правильно оказать помощь в непростой ситуации.

Врач-терапевт Ойсана Махмудова рассказала, как оказать первую помощь человеку, сообщает Газета.ру. Самое главное, по словам медика, убедиться, что рядом с местом падения нет объектов, создающих дополнительную опасность.

Убедившись, что рядом нет движущегося транспорта или диких животных, подойдите к пострадавшему. Уточните, как он себя чувствует, стараясь при этом не создавать дополнительный источник стресса, подчеркивает Махмудова.

«Понимание причин падения помогает в оказании правильной первой помощи. Если падение произошло на скользкой дороге, оно может привести к черепно-мозговой травме, ушибу или перелому. Внезапное падение может быть вызвано также приступом эпилепсии, гипогликемией у диабетиков, сердечным приступом или обмороком, а также состоянием алкогольного опьянения. Медицинские состояния требуют скорейшего обращения к врачам», — объяснила специалист.

Особое внимание, по словам медика, нужно обратить внимание на фактор, есть ли у пациента с приступами эпилепсии открытые травмы. В случае, если у пострадавшего открылось кровотечение, окажите ему первую помощь: наложите на рану чистую ткань, слегка надавливая. Если вы предполагаете, что обнаружили перелом или другую серьезную травму, то не передвигайте, не поднимайте, не переворачивайте пострадавшего. В таком положении человек особенно уязвим и рискует обзавестись дополнительными проблемами, которые впоследствии будет тяжело решить.

Если препятствий для перемещений не обнаружено, аккуратно перенесите пострадавшего в безопасное место и уложите его в подходящее ситуации положение — на боку лицом вниз.

Ни в коем случае не разжимайте челюсть пострадавшего: считается, что это распространенное действие поможет человеку быстрее справиться с последствиями приступа, но в действительности оно может привести к пугающим последствиям вплоть до переломов челюсти и потери зубов.

Оптимально вызвать на место ЧП скорую помощь. При разговоре с оператором максимально точно опишите ваше местоположение. Пока врачи едут к вам, выполняйте все указания оператора. Во время диалога обязательно сообщите диспетчеру, с какой частотой человек дышит — в критический момент эта информация способна спасти жизнь.

«Для этого достаточно приблизить свое ухо к носу и рту пострадавшего, параллельно наблюдая за экскурсией — подъемом — грудной клетки. Если дыхание отсутствует, это может быть признаком нарушения кровообращения или остановки дыхания. В такой ситуации, если у вас есть навыки сердечно-легочной реанимации, приступите к ее выполнению. Если вы не уверены в своих навыках, следуйте указаниям оператора скорой помощи», — резюмировала врач.

Стоит помнить, что лекарства от эпилепсии не всегда помогают, поэтому для таких случаев предусмотрены хирургические формы лечения, которые требуют сложного вмешательства в головной мозг. Медикаменты необходимо принимать на постоянной основе, а также полностью оградить себя от употребления алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал о симптоме, который может указывать на рак у мужчин.