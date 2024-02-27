США опубликовали доклад о Вооруженных силах России: реакция Кремля

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США опубликовали доклад о Вооруженных силах России

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Из материала ясно одно — американские спецслужбы много времени тратят на чтение социальных сетей.

Армия США опубликовала доклад о российских Вооруженных силах. Труд озаглавили «Русская тактика». Документ вышел почти на 300 страницах. Однако, там нет какой-либо существенной информации. Авторы методички полностью игнорируют СВО на Украине, но в то же время материал должен каким-то образом давать понимание о реальной тактике российских войск в потенциальном масштабном конфликте. И вместо этого — много общих и очевидных выводов.

К примеру, тезисы о том, что русская культура помогает противостоять идеологии Запада, или, например, о том, что заключение контрактов на строительство атомных электростанций за рубежом способствует укреплению авторитета России. Все, так называемое, расследование строится на фактах из открытых источников. Подробно описывается военная доктрина России, а также базовая структура Вооруженных сил, которая опубликована на сайте нашего Минобороны.

Из материала становится ясно, что американские спецслужбы много времени и средств тратят на анализ российских социальных сетей и Telegram-каналов.

В Кремле уже прокомментировали американский доклад. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данными вопросами администрация не занимается.

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