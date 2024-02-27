Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Во время поездок на речном транспорте открывается красивый вид на город.

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Город продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Развитие речного транспорта

В 2023 году в столице вновь начал курсировать регулярный речной транспорт по Москве-реке.

«К 2030 году число маршрутов речного транспорта планируем увеличить с двух до семи. А число поездок — с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки», — отметил Мэр Москвы.

Помимо этого, начнется обновление прогулочного речного флота — дизельные суда заменят на современные электрические.

Как изменится электрический транспорт

Сегодня электромобили составляют лишь 0,2 процента автомобильного парка столицы. Одно из направлений программы развития транспортного комплекса Москвы — поддержка экологических автомобилей отечественного производства, таким образом к 2030-му их доля вырастет до семи процентов.

Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, Правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество электрозаправочных станций увеличится до 30 тысяч в 2030 году.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
«Большие шансы»: как спасают дельфина, который выбросился на берег в Крыму
14:17
Литва признала порядка 400 россиян угрозой нацбезопасности
14:11
«Говорят, что не умру»: Рубальская шокировала новостью о серьезной болезни
14:06
Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»
14:02
Может потерять в качестве: российская киноиндустрия имеет два пути развития
13:58
Бензиновые машины — прошлый век? На выставке в Женеве выбрали «автомобиль года»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок