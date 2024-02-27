«Он был замкнутым»: на Урале нашли тело пропавшего 21-летнего парня

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 32 0

На Урале нашли тело пропавшего четыре месяца назад 21-летнего парня

«Он был замкнутым»: на Урале нашли тело пропавшего 21-летнего парня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Последнее время поисками юноши занимались полицейские, знакомые и волонтеры.

Пропавшего в конце октября 2023 года в Екатеринбурге 21-летнего юношу нашли мертвым. Информацию о его гибели сообщила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лис. Она отметила, что причина смерти ей неизвестна.

«Найден, погиб», — сказала Лис в беседе с URA.RU

Молодой человек исчез во второй месяц осени на Уралмаше. Выходя из дома, он сказал, что отправится забрать заказ из пункта выдачи.

Домой молодой человек уже не вернулся. В ближайшем окружении уральца рассказывали, что юноша был замкнутым и почти ни с кем не общался.

Практически с первого дня исчезновения молодого человека полиция и волонтеры подключились к его поискам, но все было безуспешно. Кинологи с собаками прочесывали местность, опрашивали свидетелей.

Тело нашли 25 февраля в лесном массиве. Известно, что друзей у погибшего практически не было.

«Он был замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — поделился информацией один из знакомых. 

Пропавший происходил из многодетной семьи. Вероятно, смерть парня не носила криминального характера. 

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли мертвой.

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