Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга

Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Айдар» — 24-й батальон, сформированный из националистов Украины. Его боевики принимали участие в войне против мирных жителей Донбасса с 2014 года, а также пополнили ряды ВСУ после начала российской спецоперации.

Батальон включен в список террористических организаций, размещенный на сайте ФСБ России, в конце прошлого года, после того, как в силу вступило соответствующее решение, принятое Южным окружным военным судом.

Также в реестр террористов и экстремистов внесен бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков**, лишенный мандата в 2012 году, и Сергей Зазуля, который подозревается в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Гудкова** заочно арестовали по делу о фейках.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России

** — признан иноагентом