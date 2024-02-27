Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Также список пополнился на два имени.

Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга

Фото: Reuters / STRINGER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Айдар» — 24-й батальон, сформированный из националистов Украины. Его боевики принимали участие в войне против мирных жителей Донбасса с 2014 года, а также пополнили ряды ВСУ после начала российской спецоперации.

Батальон включен в список террористических организаций, размещенный на сайте ФСБ России, в конце прошлого года, после того, как в силу вступило соответствующее решение, принятое Южным окружным военным судом.

Также в реестр террористов и экстремистов внесен бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков**, лишенный мандата в 2012 году, и Сергей Зазуля, который подозревается в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Гудкова** заочно арестовали по делу о фейках.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России

** — признан иноагентом

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов
17:13
Повторная операция или непоправимые последствия? Врач объяснил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон
17:07
Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга
16:50
Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
16:47
США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России
16:44
Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок