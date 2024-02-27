«Устойчивое сотрудничество, хорошая динамика»: о чем договорились Россия и Бразилия

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

МИД Мария Лаура да Роша: Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию

«Устойчивое сотрудничество, хорошая динамика»: о чем договорились Россия и Бразилия

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Представители стран обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием связей.

Бразилия намерена расширить торговое сотрудничество с Россией, увеличив поставки мяса и рыбы. Об этом заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Такое заявление дипломат сделала, подводя итоги заседания межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором стороны договорились об укреплении взаимовыгодных связей.

«В области энергетического сотрудничества мы приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствуем планы по увеличению российского природного газа», — приводит РИА Новости слова Марии Лауры да Роша.

Российскую сторону на мероприятии представляла делегация, которую возглавлял замминистра экономического развития Владимир Ильичев. Политик назвал отношения между странами устойчивыми, с уклоном на позитивную динамику.

«В 2023 году российско-бразильский товарооборот сохранил рекордные показатели предыдущего года и составил 8,4 миллиардов долларов», — говорится на сайте Минэкономразвития РФ.

Также страны договорились развивать сотрудничество в сферах культуры, образования и науки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что объединяет Россию и Кубу.

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