Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Усман Баратов* обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

Фото: Telegram / ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu

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Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов* включен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Сейчас Усман Баратов находится в СИЗО, куда помещен по решению суда до 17 марта 2024 года. На такой мере пресечения наставило следствие после того, как Баратову было предъявлено обвинение по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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