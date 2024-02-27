Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов* включен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Сейчас Усман Баратов находится в СИЗО, куда помещен по решению суда до 17 марта 2024 года. На такой мере пресечения наставило следствие после того, как Баратову было предъявлено обвинение по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова из-за его высказываний. Речь идет о публикации в социальных сетях, в которой автор назвал военных, принимающих участие в СВО, «петухами». Кроме того, Баратов заявил, что его задевает термин «русский».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.